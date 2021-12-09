Юрий Каминский — о составе на эстафету: если честно, рассчитывали на Стрельцова и Бабикова

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил выступление подопечных на стартовых этапах Кубка мира.
«Все выступают по-разному. Эдуардом Латыповым доволен. Даниил Серохвостов в одной гонке даже превзошёл ожидания. Карим Халили, скорее, нет. Но, в целом, нормально. Что помешало Халили? Стрельба — дело тонкое. Много факторов могло повлиять. Было бы не два, а один промах в индивидуальной гонке, получился бы совсем другой результат. Просто хочется от него более стабильной стрельбы.
Понятно, что сейчас Серохвостову повезло оказаться в основном составе. Но везёт тому, кто сам везёт. Рано или поздно он всё равно бы попал на этапы Кубка мира, потому что показывал неплохие скорости и стрельба во время подготовительного периода налаживалась. Местами он был очень точен. Особенно в дуэльных, контактных тренировках. Выступал на уровне лидеров. Сейчас у него нет стабильности, но это закономерно. Она нарабатывается с опытом и с объёмом тренировок, стартов.
Стало ли форс-мажором то, что пришлось менять состав на эстафету? У нас было понимание того, что к той четвёрке, которая выступала в прошлом году на чемпионате мира, нужно готовить кого-то для подстраховки. Мы пытались. Если честно, рассчитывали на более опытных спортсменов, таких как Стрельцов и Бабиков. Но получилось, что Серохвостов попал на этап Кубка мира и хорошо себя проявил в эстафете. Сейчас же нет смысла выводить из состава ребят, которые пробежали всего один этап и попали в 40 сильнейших», — цитирует Каминского «RT на русском».
На втором этапе Кубка мира в Эстерсунде сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу.
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