Определились стартовые номера российских биатлонистов на мужской спринт в Хохфильцене

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов на спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Первым из россиян на дистанцию выйдет Александр Поварницын, получивший 12-й стартовый номер. Карим Халили стартует под 42-м номером. Александр Логинов начнёт гонку 48-м, Эдуард Латыпов – 62-м, Василий Томшин – 75-м. Последним из российских биатлонистов на старт выйдет Даниил Серохвостов (104).

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия

Расписание соревнований

10 декабря

13:25 мск — спринт, мужчины

16:15 — спринт, женщины

11 декабря

14:15 — гонка преследования, мужчины

16:15 — эстафета, женщины

12 декабря

13:45 — эстафета, мужчины

16:30 — гонка преследования, женщины