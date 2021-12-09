Определились стартовые номера российских биатлонистов на мужской спринт в Хохфильцене
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Стали известны стартовые номера российских биатлонистов на спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Первым из россиян на дистанцию выйдет Александр Поварницын, получивший 12-й стартовый номер. Карим Халили стартует под 42-м номером. Александр Логинов начнёт гонку 48-м, Эдуард Латыпов – 62-м, Василий Томшин – 75-м. Последним из российских биатлонистов на старт выйдет Даниил Серохвостов (104).
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Расписание соревнований
10 декабря
13:25 мск — спринт, мужчины
16:15 — спринт, женщины
11 декабря
14:15 — гонка преследования, мужчины
16:15 — эстафета, женщины
12 декабря
13:45 — эстафета, мужчины
16:30 — гонка преследования, женщины
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