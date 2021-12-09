Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Определились стартовые номера российских биатлонистов на мужской спринт в Хохфильцене

Определились стартовые номера российских биатлонистов на мужской спринт в Хохфильцене
Комментарии

Стали известны стартовые номера российских биатлонистов на спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Первым из россиян на дистанцию выйдет Александр Поварницын, получивший 12-й стартовый номер. Карим Халили стартует под 42-м номером. Александр Логинов начнёт гонку 48-м, Эдуард Латыпов – 62-м, Василий Томшин – 75-м. Последним из российских биатлонистов на старт выйдет Даниил Серохвостов (104).

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия
Расписание соревнований

10 декабря
13:25 мск — спринт, мужчины
16:15 — спринт, женщины

11 декабря
14:15 — гонка преследования, мужчины
16:15 — эстафета, женщины

12 декабря
13:45 — эстафета, мужчины
16:30 — гонка преследования, женщины

Новость по теме
Расписание трансляций 3-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Хохфильцене
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021