Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Сегодня, 10 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 13:25 мск.
Первым из россиян в гонку отправится Александр Поварницын, получивший 12-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Карим Халили (42-й), Александр Логинов (48-й), Эдуард Латыпов (62-й), Василий Томшин (75-й) и Даниил Серохвостов (104-й).
Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Ветле Шоста Кристиансен выйдет на старт 51-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё стартует 53-м.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
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