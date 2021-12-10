Текстовая онлайн-трансляция мужского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Сегодня, 10 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 13:25 мск.



Первым из россиян в гонку отправится Александр Поварницын, получивший 12-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Карим Халили (42-й), Александр Логинов (48-й), Эдуард Латыпов (62-й), Василий Томшин (75-й) и Даниил Серохвостов (104-й).



Лидер общего зачёта Кубка мира норвежец Ветле Шоста Кристиансен выйдет на старт 51-м. Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», норвежец Йоханнес Бё стартует 53-м.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.