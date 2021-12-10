Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Сегодня, 10 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.
Первой из россиянок в гонку отправится Ирина Казакевич, получившая 10-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ульяна Нигматуллина (30-й), Кристина Резцова (34-й), Светлана Миронова (49-й), Лариса Куклина (84-й) и Валерия Васнецова (106-й).
Лидер Кубка мира Лиза Тереза Хаузер из Австрии стартует под 41-м номером, норвежка Марте Рёйселанд – под 25-м, представительница Беларуси Динара Алимбекова – под 13-м.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
- 10 декабря 2021
-
15:21
-
15:20
-
15:15
-
15:13
-
15:12
-
15:11
-
15:09
-
15:08
-
15:05
-
15:02
-
14:58
-
14:54
-
14:51
-
14:51
-
14:44
-
14:43
-
14:34
-
14:00
-
13:23
-
13:16
-
13:07
-
13:00
-
12:38
-
12:21
-
11:57
-
10:04
-
10:00
-
09:20
-
09:00
-
08:58
-
08:10
-
08:00
- 9 декабря 2021
-
18:42
-
18:39
-
18:25