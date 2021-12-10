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Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Текстовая онлайн-трансляция женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
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Сегодня, 10 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская спринтерская гонка на 7,5 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:15 мск.

Первой из россиянок в гонку отправится Ирина Казакевич, получившая 10-й стартовый номер. Затем в борьбу вступят Ульяна Нигматуллина (30-й), Кристина Резцова (34-й), Светлана Миронова (49-й), Лариса Куклина (84-й) и Валерия Васнецова (106-й).

Лидер Кубка мира Лиза Тереза Хаузер из Австрии стартует под 41-м номером, норвежка Марте Рёйселанд – под 25-м, представительница Беларуси Динара Алимбекова – под 13-м.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

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