«Странно слышать это». Анатолий Хованцев отреагировал на слова Михаила Шашилова

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал слова старшего тренера женской национальной команды Михаила Шашилова. Ранее Шашилов намекнул, что не влияет на процессы в женской сборной.
«Странно слышать это. Зачем тогда надо было идти на пост старшего тренера?
Он видел, что женская команда у нас не такого уровня, который хотелось бы видеть. Если же он принял это предложение, то, как говорится, будьте любезны, отвечайте за это дело», — приводит слова Хованцева «Спорт-экспресс».
В состав мужской сборной России на третий этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын. В заявку женской команды включены Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.
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