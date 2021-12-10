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«Странно слышать это». Анатолий Хованцев отреагировал на слова Михаила Шашилова

«Странно слышать это». Анатолий Хованцев отреагировал на слова Михаила Шашилова
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал слова старшего тренера женской национальной команды Михаила Шашилова. Ранее Шашилов намекнул, что не влияет на процессы в женской сборной.

«Странно слышать это. Зачем тогда надо было идти на пост старшего тренера?

Он видел, что женская команда у нас не такого уровня, который хотелось бы видеть. Если же он принял это предложение, то, как говорится, будьте любезны, отвечайте за это дело», — приводит слова Хованцева «Спорт-экспресс».

В состав мужской сборной России на третий этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Василий Томшин и Александр Поварницын. В заявку женской команды включены Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Лариса Куклина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Кристина Резцова.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.

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