Стурла Холм Легрейд: готов повеселиться в спринте после нескольких дней в постели

Четырёхкратный чемпион мира, норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд опубликовал пост перед стартом третьего этапа Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). На прошедшем этапе в Эстерсунде он не стартовал в эстафете и гонке преследования из-за боли в горле.

«Возвращаюсь на трассу. Я наконец на ногах после нескольких дней в постели. Теперь я готов повеселиться в спринте в снежном Хохфильцене», — написал Легрейд.

Пост доступен в «инстаграме» Стурлы Холма Легрейда

Сегодня, 10 декабря, в Хохфильцене пройдёт мужская спринтерская гонка. Начало запланировано на 13:25 мск. Легрейд стартует под 93-м номером.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.