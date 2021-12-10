Анатолий Хованцев: Светлане Мироновой дали много возможностей. Но она не проявила себя

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о биатлонистке национальной команды Светлане Мироновой. После двух этапов сезона-2021/2022 Кубка мира Миронова, на счету которой 54 очка, занимает 26-е место в общем зачёте. У лидера сезона Лизы Терезы Хаузер (Австрия) 177 очков.

«Про Казакевич пока рано говорить. Про Миронову тоже. Ей дали много возможностей, но она не проявила себя. Нужно отталкиваться от реальных результатов, потому что мы говорим не о возможностях.

Я уже говорил, что должен соблюдаться спортивный принцип. Да, может быть, повезёт, что Светлана отработает хорошо на огневом рубеже. Однако всё же вероятность, что биатлонистка может подвести, выше», — приводит слова Хованцева «Спорт-экспресс».

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.