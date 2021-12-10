Смогут ли российские биатлонисты добыть медаль в личных гонках на 3-м этапе Кубка мира?
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Сегодня, 10 декабря, в Хохфильцене (Австрия) стартует третий этап Кубка мира по биатлону. Пока российские биатлонисты завоевали лишь одну медаль — бронзу в мужской эстафете. В связи с этим «Чемпионат» проводит опрос. Смогут ли российские биатлонисты добыть медаль в личных гонках на третьем этапе Кубка мира?
Программу третьего этапа откроет мужской спринт. Он начнётся в 13:25 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
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