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На этапе Кубка мира в Хохфильцене не выявили заражений коронавирусом

На этапе Кубка мира в Хохфильцене не выявили заражений коронавирусом
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Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила о проведении тестирования спортсменов и членов команд на этапе Кубка мира, который сегодня, 10 декабря, стартует в Хохфильцене (Австрия). В ходе тестирования заражений выявлено не было.

«IBU провёл 250 тестирований на коронавирусную инфекцию на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Тестировались невакцинированные члены команд и биатлонисты. Случаев заражения выявлено не было», — говорится в «твиттере» IBU.

Отметим, что в Австрии не признаются российские вакцины от коронавируса. Следовательно российские биатлонисты, привитые отечественными вакцинами, также вошли в пул тестируемых.

Программу третьего этапа откроет мужской спринт. Он начнётся в 13:25 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

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