На этапе Кубка мира в Хохфильцене не выявили заражений коронавирусом

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) сообщила о проведении тестирования спортсменов и членов команд на этапе Кубка мира, который сегодня, 10 декабря, стартует в Хохфильцене (Австрия). В ходе тестирования заражений выявлено не было.



«IBU провёл 250 тестирований на коронавирусную инфекцию на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Тестировались невакцинированные члены команд и биатлонисты. Случаев заражения выявлено не было», — говорится в «твиттере» IBU.



Отметим, что в Австрии не признаются российские вакцины от коронавируса. Следовательно российские биатлонисты, привитые отечественными вакцинами, также вошли в пул тестируемых.

Программу третьего этапа откроет мужской спринт. Он начнётся в 13:25 мск.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.