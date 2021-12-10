Серохвостов: никаких волнений перед спринтом нет, настроение отличное

Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился ожиданиями от спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Гонка состоится сегодня, 10 декабря. Серохвостов уйдёт на старт 104-м.



«Настроение отличное. Погода супер. Солнышко, всё круто. Нет ли переживаний, что солнце к старту превратит трассу в непонятно что? Нет, трасса, по-моему, твёрдая. Думаю, к моим номерам будет глянец, это хорошо. Никаких волнений нет.



Посоветовались с тренером, свежий снег. Думали, что будет мягкая трасса вначале. Удалось ли разгрузиться? Да, всё хорошо», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.