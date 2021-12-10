5 российских биатлонистов выступят в гонке преследования в Хохфильцене

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км. По её итогам определились участники гонки преследования, которая состоится завтра, 11 декабря. Россию в ней представят пять биатлонистов: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин и Александр Поварницын. Даниил Серохвостов не сумел попасть в топ-60 по итогам спринта и в гонку преследования на попал.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию спринта:

текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия. Расписание соревнований

10 декабря

16:15 — спринт, женщины.



11 декабря

14:15 — гонка преследования, мужчины.

16:15 — эстафета, женщины.



12 декабря

13:45 — эстафета, мужчины.

16:30 — гонка преследования, женщины.