5 российских биатлонистов выступят в гонке преследования в Хохфильцене

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км. По её итогам определились участники гонки преследования, которая состоится завтра, 11 декабря. Россию в ней представят пять биатлонистов: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин и Александр Поварницын. Даниил Серохвостов не сумел попасть в топ-60 по итогам спринта и в гонку преследования на попал.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию спринта:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия. Расписание соревнований
10 декабря
16:15 — спринт, женщины.
11 декабря
14:15 — гонка преследования, мужчины.
16:15 — эстафета, женщины.
12 декабря
13:45 — эстафета, мужчины.
16:30 — гонка преследования, женщины.
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