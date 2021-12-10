Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

5 российских биатлонистов выступят в гонке преследования в Хохфильцене

5 российских биатлонистов выступят в гонке преследования в Хохфильцене
Комментарии

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершилась мужская спринтерская гонка на 10 км. По её итогам определились участники гонки преследования, которая состоится завтра, 11 декабря. Россию в ней представят пять биатлонистов: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Василий Томшин и Александр Поварницын. Даниил Серохвостов не сумел попасть в топ-60 по итогам спринта и в гонку преследования на попал.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию спринта:
текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен, Австрия. Расписание соревнований
10 декабря
16:15 — спринт, женщины.

11 декабря
14:15 — гонка преследования, мужчины.
16:15 — эстафета, женщины.

12 декабря
13:45 — эстафета, мужчины.
16:30 — гонка преследования, женщины.

Новость по теме
Немец Кюн выиграл спринт в Хохфильцене, Логинову не хватило 1,5 секунды до бронзы
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021