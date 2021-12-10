Немец Кюн выиграл спринт в Хохфильцене, Логинову не хватило 1,5 секунды до бронзы

В Хохфильцене (Австрия) на третьем этапе Кубка мира по биатлону состоялся мужской спринт. Стартовую гонку этапа выиграл немецкий биатлонист Йоханнес Кюн. Он допустил одну ошибку на огневом рубеже и преодолел дистанцию за 26 минут и 5 секунд.

Вторым стал швед Мартин Понсилуома. Он с одним промахом отстал от победителя на 14,3 секунды. Тройку лучших замкнул Антон Смольский из Беларуси, который отстал от Кюна на 20,5 секунды.

Немного до медали не хватило россиянину Александру Логинову. Лидер сборной допустил единственный промах на втором рубеже, он и стал фатальным. В итоге Логинов завершил гонку на четвёртом месте в 1,5 секунды от бронзы.

В топ-10 попал ещё один россиянин, Эдуард Латыпов. У него два промаха и 10-й результат.

Лидер нынешнего сезона швед Себастиан Самуэльссон провалил гонку. Он допустил три промаха и не попал в топ-10.

Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен (Австрия). Спринт. Мужчины



1. Себастьян Кюн (Германия) — 26:05,0 (1)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) + 14,3 (1)

3. Антон Смольский (Беларусь) + 20,5 (0)

4. Александр Логинов (Россия) + 22,0 (1)...

10. Эдуард Латыпов (Россия) + 41,4 (2)...

25. Карим Халили (Россия) + 1.03,5 (0)...

47. Василий Томшин (Россия) + 1.39,1 (2)...

54. Александр Поварницын (Россия) + 1.44,2 (3)

63. Даниил Серохвостов (Россия) + 2.10,6 (4).