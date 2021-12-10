«Какое-то давящее чувство». Эдуард Латыпов — о 10-м месте в спринте в Хохфильцене

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Спортсмен допустил два промаха и занял 10-е место.

«Тяжело было. Чувствуются горы, какое-то давящее чувство. Но не сломался, постарался дотерпеть. Думаю, что дальше будет легче. Доволен гонкой в плане функционального состояния.

Я хотел, чтобы последняя мишень закрылась. Слишком уверенно стрелял, чуть-чуть поддёрнул в конце. По ощущениям был качественный выстрел, был уверен, что мишень закроется», — сказал Латыпов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Победу в гонке одержал немец Йоханнес Кюн. Второе место занял представитель Швеции Мартин Понсилуома. У них по одному промаху. Замкнул тройку чисто отстрелявшийся белорус Антон Смольский.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.