Карим Халили — о 25-м месте в спринте: меня сегодня «прикрыло» хорошенько

Биатлонист сборной России Карим Халили прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Спортсмен занял 25-е место, не допустив ни единого промаха.
«Хочу поздравить Сашу Логинова с хорошей гонкой. Жаль, что немного не хватило до медали.
А меня сегодня «прикрыло» хорошенько. С первого круга было тяжело, хотя вроде бы высота совсем небольшая. Ты едешь, просто не хватает воздуха. Состояние такое, что когда ты начинаешь выкладываться, в глазах темнеет.
Самый тяжёлый отрезок трассы — конец круга с горной частью. Там особенно не отдохнёшь — пять секунд на восстановление, и нужно работать дальше», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
Стартовую гонку этапа в Хохфильцене выиграл немецкий биатлонист Йоханнес Кюн. Он допустил одну ошибку на огневом рубеже и преодолел дистанцию за 26 минут 5 секунд. Вторым стал швед Мартин Понсилуома. Он с одним промахом отстал от победителя на 14,3 секунды. Тройку лучших замкнул Антон Смольский из Беларуси, который отстал от Кюна на 20,5 секунды.
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