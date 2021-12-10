Тренер сборной России оценил стрельбу биатлонистов в спринте в Хохфильцене

Максим Максимов, который в сборной России по биатлону отвечает за стрельбу, прокомментировал выступление подопечных в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Александр Логинов стал 4-м (1 промах), Эдуард Латыпов — 10-м (2), Карим Халили — 25-м (0), Василий Томшин — 47-м (2), Александр Поварницын — 54-м (3), Даниил Серохвостов — 63-м (4).

«Сегодня на пристрелке был порывистый ветер, а во время гонки был штиль, не было порывов, которые ожидались.

Поварницын не сориентировался, потому что в гонке стрелял в штиль, не внёс корректировку, не поработал с выносом, и группа выстрелов у него ушла в сторону. Мы с ним уже пообщались, он сказал, что не успел проанализировать ситуацию.

Халили отработал на ноль — это замечательно.

Логинов промахнулся первым выстрелом на «стойке». Наверное, сегодня ему было потяжелее. Мы ориентировались на то, что ему надо выходить на начало рубежа, где от ветра закрывает машина. Он думал, что будет сильный ветер, поэтому и решил встать там. Чуть-чуть не хватило дыхания и промахнулся. Но и с одним выстрелом он четвёртый.

Серохвостов сказал, что сильно устал, просто «наелся» на «стойке». Перед эстафетой мы будем коллегиально принимать решение, сможет ли он нам помочь», — сказал Максимов в эфире «Матч ТВ».