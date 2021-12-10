Белорусский биатлонист Антон Смольский впервые попал на подиум в Кубке мира
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Белорусский биатлонист Антон Смольский, завоевавший бронзу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), продемонстрировал лучший результат в карьере. Это его первый подиум. Ранее лучшим показателем Антона в Кубке мира было 14-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) в марте 2020 года.
Стартовую гонку этапа в Хохфильцене выиграл немецкий биатлонист Йоханнес Кюн. Он допустил одну ошибку на огневом рубеже и преодолел дистанцию за 26 минут и 5 секунд. Вторым стал швед Мартин Понсилуома. Он с одним промахом отстал от победителя на 14,3 секунды. Смольский проиграл Кюну 20,5 секунды.
Лучший из россиян, Александр Логинов, занял четвёртое место, уступив белорусу 1,5 секунды.
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