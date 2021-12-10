Йоханнес Бё провёл худшую гонку на Кубке мира с 2017 года

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё допустил три промаха и занял 29-е место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Это худший результат спортсмена в гонках Кубка мира с марта 2017 года, когда он также занял 29-е место в масс-старте на этапе в Хольменколлене.

Стартовую гонку этапа в Хохфильцене выиграл немецкий биатлонист Йоханнес Кюн. Он допустил одну ошибку на огневом рубеже и преодолел дистанцию за 26 минут 5 секунд. Вторым стал швед Мартин Понсилуома. Он с одним промахом отстал от победителя на 14,3 секунды. Тройку лучших замкнул Антон Смольский из Беларуси, который отстал от Кюна на 20,5 секунды. Лучшим из россиян стал Александр Логинов (1 промах и четвёртое место).

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022.