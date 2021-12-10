Редькин: Серохвостов пока нестабильный стрелок, но он неслучайно находится в сборной

Олимпийский чемпион 1992 года по биатлону Евгений Редькин прокомментировал выступление Даниила Серохвостова в спринтерской гонке в Хохфильцене. Спортсмен допустил 4 промаха и занял 63-е место.

«Серохвостов пока нестабильный стрелок — в этом вся загвоздка. Все специалисты это знают. Если у Даниила получается со стрельбой, то он здесь, рядышком, сразу есть хороший результат. Если он заваливает стрельбу, то результат низкий, потому что тут уже сложно угнаться. Он молодой парень, поэтому ему помогут, научится.

Этот сезон будет довольно сложным для Серохвостова. Главное, что он смог зацепиться в основную команду. Даниил — неслучайный человек, таких людей у нас немного, но с ним надо работать», — сказал Редькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.