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Латыпов: в конце спринта немного накрывало

Латыпов: в конце спринта немного накрывало
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал собственное выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Латыпов занял 10-е место. Концовку гонки он провёл неудачно.

«Отставание на последнем круге? В конце немного накрывало. Вроде силы есть, но что-то сковывало. Есть шлейф акклиматизации, но с каждым днём должно быть легче и лучше.

Сегодня непростые погодные условия, ветер нестабильный, подход сложный — думаю, с этим связаны ошибки лидеров.

Я буду всегда бороться за победу с надеждой, верой, что всё получится. Мы будем стараться радовать болельщиков», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, который финишировал на четвёртом месте.

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