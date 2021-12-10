Йоханнес Бё — о провале в спринте: чувствовал слабость, не мог отталкиваться ногами
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал неудачное выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Норвежец занял лишь 29-е место, допустив три промаха. Бё признался, что находится в плохой форме.
«Я чувствовал слабость. Ноги не могли отталкиваться, не чувствовал силу в руках. Мне было очень тяжело с самого старта. Затем не попадал в повороты, плохо проходил подъёмы. Это было безнадёжно.
Сейчас я нахожусь не в той форме, в которой должен быть. Мне нужно упорно поработать, чтобы набрать нужные кондиции. Пока ничего не работает. Мне нужно тренироваться. Несомненно, буду много работать во время Рождества», — цитирует Бё TV2.
Победителем гонки стал немец Йоханнес Кюн.
Новость по темеЙоханнес Бё провёл худшую гонку на Кубке мира с 2017 года
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