Йоханнес Бё — о провале в спринте: чувствовал слабость, не мог отталкиваться ногами

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал неудачное выступление в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Норвежец занял лишь 29-е место, допустив три промаха. Бё признался, что находится в плохой форме.



«Я чувствовал слабость. Ноги не могли отталкиваться, не чувствовал силу в руках. Мне было очень тяжело с самого старта. Затем не попадал в повороты, плохо проходил подъёмы. Это было безнадёжно.



Сейчас я нахожусь не в той форме, в которой должен быть. Мне нужно упорно поработать, чтобы набрать нужные кондиции. Пока ничего не работает. Мне нужно тренироваться. Несомненно, буду много работать во время Рождества», — цитирует Бё TV2.

Победителем гонки стал немец Йоханнес Кюн.