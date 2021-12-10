Тарьей Бё: норвежцы слишком редко выигрывают в нынешнем сезоне

Норвежский биатлонист Тарьей Бё подвёл итоги мужского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Гонку выиграл немец Йоханнес Кюн, Бё показал пятый результат, от пьедестала его отделили 2,5 секунды. Единственный промах норвежец допустил на втором огневом рубеже.



«После такого немного расстраиваешься. Последний выстрел лишил шансов на победу. Сегодня всё хорошо шло на стрельбе, но было сложно на лыжне. Казалось, будто я не тренировался годами. В нынешнем сезоне мы слишком мало побеждаем, учитывая, какие у нас результаты были раньше», — приводит слова Бё NRK.



Отметим, что Тарьей стал единственным норвежцем, который оказался в топ-10 по итогам гонки. Его брат Йоханнес и вовсе показал лишь 29-й результат.

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