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Антон Смольский прокомментировал первый для себя подиум на Кубке мира по биатлону

Антон Смольский прокомментировал первый для себя подиум на Кубке мира по биатлону
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Белорусский биатлонист Антон Смольский поделился эмоциями после первого для себя попадания в тройку на этапах Кубка мира. Он занял третье место в спринте в Хохфильцене.

«До самого конца гонки я не осознавал, что происходит. Очень доволен, что сработал чисто. Все тренировки показывали, что я могу это делать, причём практически каждый раз. Но в Швеции у меня не получалось это делать — или из-за волнения, или из-за отсутствия соревновательной практики. Но сегодня очень крутой день.

В Швеции получалось хорошо бежать, но из-за этого забывал, что ещё нужно стрелять. Только удалось собраться на эстафетную гонку и работать без запасных патронов. Здесь же я сделал акцент на стрельбу, так как сегодня непростые погодные условия были, нужно было стрелять чисто.

Мне кажется, сегодняшний результат добавит волнения к завтрашней гонке. Надеюсь, это меня только подтолкнёт показывать более стабильные результаты», — рассказал Смольский на пресс-конференции, видео которой выложили в YouTube-канал IBU TV.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.

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