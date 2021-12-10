Йоханнес Кюн объяснил, как ему удалось одержать первую в карьере победу на этапах КМ

Немецкий биатлонист Йоханнес Кюн, который одержал победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене, рассказал, за счёт чего добился успеха. По словам спортсмена, для которого эта победа стала первой на этапах КМ, он сдерживал себя на первых двух кругах и потому смог прибавить на последнем.

«Чувства потрясающие. Для меня это значит многое, а то и больше, чем многое. Просто невероятно, учитывая происходившее в прошлом сезоне. Почти целый год у меня ничего не получалось, особенно тяжело было после Рождества.

Пару недель назад я стартовал на Кубке IBU, а неделю назад добился неплохих результатов на прошлом этапе Кубка мира. Это уже было хорошо и довольно удивительно для меня. А победа сегодня — ну это просто немыслимо.

Мне пришлось стартовать на Кубке IBU, потому что у меня были плохие результаты в отборочных гонках. Повезло, что на прошлой неделе мне выпал шанс стартовать в Эстерсунде. Думаю, уже тогда я себя неплохо проявил. Это был хороший способ войти в сезон без давления на плечах, почувствовать голод до гонок. А эта неделя — просто сумасшедшая.

Как смог выдать такую концовку? Возможно, это из-за того, что я себя сдерживал на двух первых кругах. Не знаю. Думаю, стартовать в числе первых — это было неплохо. Может, ещё лучше было бы стартовать в середине, но и мой номер был нормальный. Лыжи работали хорошо, особенно на спусках. На подъёмах тоже неплохо работали. Но если ты побеждаешь, то у тебя не могут быть плохие лыжи», — рассказал Кюн на пресс-конференции, видео которой выложили в YouTube-канал IBU TV.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.