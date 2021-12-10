Хованцев оценил готовность мужской сборной России после спринта в Хохфильцене

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты российских биатлонистов в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Гонку выиграл немец Йоханнес Кюн. Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, показавший 4-й результат. Эдуард Латыпов стал 10-м.



«Мужская команда готова показывать результаты. Сегодня немного не получилось со стрельбой. Логинову не хватило на последнем круге, но всё равно выступил хорошо. Он может хорошо выступать в горах, на высоте. Латыпов тоже отлично по скорости прошёл. Мужская команда по ходу сезона должна войти в режим и оказаться на подиуме. Логинов и Латыпов — наши лидеры. Хотелось бы, чтобы таких было больше в команде. Пока только они могут конкурировать», — цитирует Хованцева «Спорт-экспресс».

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