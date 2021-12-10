Мартин Понсилуома прокомментировал серебро в спринте в Хохфильцене

Шведский биатлонист Мартин Понсилуома подвёл итоги спринта на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Понсилуома занял второе место, уступив лишь немцу Йоханнесу Кюну.



«Я очень рад. У меня была очень тяжёлая неделя в Эстерсунде с точки зрения стрельбы. Там я много раз промахивался, и меня это раздражало. Старался сохранять спокойствие и вновь обрести уверенность на стрельбище. Сегодня я промахнулся однажды, и мне повезло с последним выстрелом. Я попал в самый габарит, но мишень закрылась, к счастью.



Думаю, мне подходит стрельбище в Хохфильцене. Я и в прошлом сезоне хорошо здесь выступил, став вторым в масс-старте. Мне нравится Хохфильцен. Думаю, поэтому так удачно всё сложилось сегодня. Не думаю, что порядковый номер сегодня был очень важен. Мне показалось, что на всех кругах состояние трассы было одинаково хорошим. Не знаю, как было потом, но думаю, что трасса не становилась хуже.



Когда я пришёл к финишу, то был немного разочарован своим последним кругом. Не чувствовал, что могу включиться по-настоящему. Но смотрел, как идут остальные, — они тоже теряли много времени по сравнению с Кюном. И тогда я понял, что это была хорошая гонка», — сказал Понсилуома в интервью пресс-службе IBU.

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