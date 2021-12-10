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Ирина Казакевич: акцент у меня был сделан на стрельбу

Ирина Казакевич: акцент у меня был сделан на стрельбу
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Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Казакевич допустила один промах на двух огневых рубежах и после финиша половины участниц отстаёт от лидера на 1 минуту 40 секунд, что соответствует 17-му месту.

«Это мой первый выход в эфир. Сегодня гонка прошла ровно. Предельная концентрация была на стрельбе. Достаточно сложно было сегодня работать, потому что тяжёлое дыхание. Очень долго я стреляла лёжа, порядка 35 секунд, наверное. Акцент у меня сегодня был сделан на стрельбу и максимально ровный проход по дистанции, чтобы был примерный средний результат. Приобретаю уверенность», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

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