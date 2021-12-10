«Я терпела, честно сказать, сегодня». Резцова — о спринте в Хохфильцене

Российская биатлонистка Кристина Резцова, завершившая женский спринт на Кубке мира в Хохфильцене, поделилась впечатлениями от гонки.
«Сегодня все промахи ушли наверх? У меня обычно бывает наоборот. В Эстерсунде, когда приходила с ходу, у меня всё было внизу, поэтому перед гонкой я делала щелчок вверх. Но здесь стрельбище немножко другое по высоте, знаю это, сегодня я даже не делала щелчок вверх. Так и думала, что все выстрелы выше, я это, к сожалению, замечала. Это моя ошибка. Я скажу честно, после двух кругов было тяжело морально добежать до конца. Когда выходишь с круга, это ещё усталость небольшая, а ты только выбегаешь на второй круг. Когда уже заходила в последний подъём на втором круге, почувствовала, что силы иссякают, а надо ещё бежать последний круг. Ну, я терпела, честно сказать, сегодня», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».
- 10 декабря 2021
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