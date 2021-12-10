Белоруска Сола впервые в карьере завоевала золото на этапе Кубка мира по биатлону

Белорусская биатлонистка Анна Сола впервые в своей карьере выиграла золотую медаль Кубка мира. Это произошло после того, как она стала первой в женском спринте Хохфильцена.

Ранее высшими результатами Солы были 3 бронзовые медали на этапах Кубка мира.

Напомним, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен (Австрия)

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Анна Сола (Беларусь) – 20:44,4 (0 промахов)

2. Жюстин Бреза (Франция) – отставание 46,8 (2)

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +50,3 (0)