Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Сегодня, 11 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Начало соревнований запланировано на 14:15 мск.
Первым на дистанцию отправится победитель спринта, представитель Германии Йоханнес Кюн. Спустя 14 секунд стартует швед Мартин Понсилуома, затем в борьбу вступит белорус Антон Смольский (+0.21). Участие в гонке примут пять россиян: Александр Логинов стартует четвёртым (+0.22), Эдуард Латыпов — 10-м (+0.41), Карим Халили — 25-м (+1.04), Василий Томшин — 47-м (+1.39), Александр Поварницын — 54-м (+1.44).
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.
- 11 декабря 2021
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