Лариса Куклина: что-то пошло не так. Этот результат можно назвать дном
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Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Куклина допустила два промаха на двух огневых рубежах и заняла 64-е место, отстав от победительницы, представительницы Беларуси Анны Солы, на 2 минуты 51 секунду.
«Ждала, что здесь будет лучше и легче бежаться, всегда горы давались легче, но что-то пошло не так. В первую очередь мы работали с оружием, пытались устранить ошибку в стрельбе. Что касается хода, то тут всё в совокупности: немножко то одного не хватает, то другого. В итоге получается результат, который можно назвать дном», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
Завтра, 11 декабря, в программе Кубка мира женская эстафета. Начало гонки — в 16:15 мск.
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- 10 декабря 2021
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