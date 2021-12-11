Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону — 2021/2022, женская эстафета, Хохфильцен, текстовая трансляция

Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
Комментарии

Сегодня, 11 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская эстафета 4 х 6 км. Начало соревнований запланировано на 16:15 мск.

За сборную России выступят Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

В первой эстафете сезона, которая состоялась на минувшей неделе в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. Победу одержала Франция, второй стала Беларусь, третьей — Швеция.

Зачёт Кубка мира по биатлону 2021-2022
Смотреть женский биатлон больно. А победа белоруски эту боль только усиливает Смотреть женский биатлон больно. А победа белоруски эту боль только усиливает
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021