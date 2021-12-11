Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

Сегодня, 11 декабря, в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоится женская эстафета 4 х 6 км. Начало соревнований запланировано на 16:15 мск.



За сборную России выступят Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене.

В первой эстафете сезона, которая состоялась на минувшей неделе в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. Победу одержала Франция, второй стала Беларусь, третьей — Швеция.