Хованцев: у женской команды сегодня был последний шанс заявить о себе. Скорости нет вообще

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о женском спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Надо задавать вопросы тренеру. Казакевич с одним промахом — 19-я, Резцова стреляет два и бежит в одно время. Она постоянно бежит быстрее. Сегодня у женской команды был последний шанс заявить о себе. Дальше гонки выходят на высоту, там будет проблем ещё больше. Функционалки девчонкам не хватает. У нас это всё не на должном уровне. Кстати, многие топ-биатлонистки сегодня давали нам шансы показать хороший результат, но мы не смогли им воспользоваться. Но тем не менее — скорости нет вообще, это не даёт нам шансов ни в одной гонке», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 10 декабря 2021
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