Ульяна Нигматуллина: не знаю, как это в цифрах выразится, но по ощущениям — всё нормально

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала своё выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Нигматуллина допустила два промаха на двух огневых рубежах и заняла 30-е место, отстав от победительницы, представительницы Беларуси Анны Солы, на 1 минуту 56 секунд.
«Состояние? Хорошо. В плане передвижения на лыжах я выполнила задачи, которые перед собой ставила и ставил тренер. Не знаю, как это в цифрах выразится, но по ощущениям — всё нормально. Я заметила, что многие девочки очень сильно начинают в первой части круга, сбавляют на длинном подъёме. У меня получается более равномерно, в итоге в конце круга я не отстаю от них. Крутые повороты? Я неплохо их прохожу, потому что сравнивала с другими быстрыми девочками. К эстафете готова», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».
Завтра, 11 декабря, в программе Кубка мира женская эстафета. Начало гонки — в 16:15 мск.
- 10 декабря 2021
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