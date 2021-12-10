Ульяна Нигматуллина: не знаю, как это в цифрах выразится, но по ощущениям — всё нормально

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина прокомментировала своё выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Нигматуллина допустила два промаха на двух огневых рубежах и заняла 30-е место, отстав от победительницы, представительницы Беларуси Анны Солы, на 1 минуту 56 секунд.

«Состояние? Хорошо. В плане передвижения на лыжах я выполнила задачи, которые перед собой ставила и ставил тренер. Не знаю, как это в цифрах выразится, но по ощущениям — всё нормально. Я заметила, что многие девочки очень сильно начинают в первой части круга, сбавляют на длинном подъёме. У меня получается более равномерно, в итоге в конце круга я не отстаю от них. Крутые повороты? Я неплохо их прохожу, потому что сравнивала с другими быстрыми девочками. К эстафете готова», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».

Завтра, 11 декабря, в программе Кубка мира женская эстафета. Начало гонки — в 16:15 мск.