Валерия Васнецова попросила болельщиков поддерживать биатлонисток, несмотря на результаты

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала своё выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Васнецова допустила два промаха на двух огневых рубежах и заняла 45-е место, отстав от победительницы, представительницы Беларуси Анны Солы, на 2 минуты 22 секунды.



«Готова бежать эстафету? Конечно, я всегда готова бежать и бороться. Хочется физическое состояние, в которое намерена прийти, разгонять именно гонками. На стрельбе лёжа я пристрелялась в ветер, а пришла – и был абсолютный штиль. Николай Степанович после пристрелки сказал, что нужно сделать поправку, я среагировала, сделала поправку и лёжа получилось всё хорошо. А вот стоя… обидно, что не получается доработать до конца последние выстрелы.

Давление со стороны общественности и СМИ? Скажу за себя, меня это никак не выбивает, я не трачу свою энергию во время интервью, получаю удовольствие. Хочу сказать, чтобы болельщики поддерживали нас, несмотря на результаты. Мы тоже очень переживаем и хотим вас радовать своими достижениями», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».

Завтра, 11 декабря, в программе Кубка мира женская эстафета. Начало гонки — в 16:15 мск.