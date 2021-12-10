Валерия Васнецова попросила болельщиков поддерживать биатлонисток, несмотря на результаты

Российская биатлонистка Валерия Васнецова прокомментировала своё выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Васнецова допустила два промаха на двух огневых рубежах и заняла 45-е место, отстав от победительницы, представительницы Беларуси Анны Солы, на 2 минуты 22 секунды.
«Готова бежать эстафету? Конечно, я всегда готова бежать и бороться. Хочется физическое состояние, в которое намерена прийти, разгонять именно гонками. На стрельбе лёжа я пристрелялась в ветер, а пришла – и был абсолютный штиль. Николай Степанович после пристрелки сказал, что нужно сделать поправку, я среагировала, сделала поправку и лёжа получилось всё хорошо. А вот стоя… обидно, что не получается доработать до конца последние выстрелы.
Давление со стороны общественности и СМИ? Скажу за себя, меня это никак не выбивает, я не трачу свою энергию во время интервью, получаю удовольствие. Хочу сказать, чтобы болельщики поддерживали нас, несмотря на результаты. Мы тоже очень переживаем и хотим вас радовать своими достижениями», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».
Завтра, 11 декабря, в программе Кубка мира женская эстафета. Начало гонки — в 16:15 мск.
- 10 декабря 2021
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