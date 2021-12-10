Шашилов высказался о составе сборной России на предстоящую женскую эстафету в Хохфильцене

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о предстоящей женской эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Эстафета? Поговорю сейчас с девочками, как они себя чувствуют. Всякое бывает, всё-таки среднегорье. Народ вырисовывается. С Иринкой поговорю, готова стрелять — значит, пойдёт. Нет, Лера пойдёт. Как Казакевич? Она сейчас в тех кондициях, которые были в прошлом году на чемпионате мира. Всем, конечно, получше хотелось бы. Всё будет хорошо. Болейте за нас!» — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Это золото стало для Анны первым в карьере в рамках гонок Кубка мира.

Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.