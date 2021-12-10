«Коварное тут место». Кристина Резцова — о спринте в Хохфильцене

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала своё выступление в спринте на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

Резцова допустила два промаха на двух огневых рубежах и заняла 22-е место, отстав от победительницы, представительницы Беларуси Анны Солы, на 1 минуту 41,5 секунды. Это второй результат среди россиянок.



«Нигматуллина сокращает проигрыш, а я уступаю по чуть-чуть каждый раз? Тактика была другой (смеётся). Это на самом деле косяк. Мне было очень тяжело на последнем круге, я поняла, что быстро начала, хотя, когда начинала, мне так не казалось. Коварное тут место.

Почему белоруски выступают лучше? Я не общаюсь с девчонками о гонках. Я с белорусками не так много общаюсь, это общение — просто поговорить за ужином на отдалённые темы. Поэтому не могу ответить на вопрос, почему они так успешно бегают. Но это же классно! За них надо порадоваться, а нам — ещё поработать. Вот и всё.

Шансы на эстафеты и пасьют? У меня вполне боевое самочувствие. Думаю, что в эстафете должны побороться и быть поближе, чем в Эстерсунде. По крайней мере, хотелось бы.

Для пасьюта у нас неплохие позиции, даже несмотря на большие проигрыши по времени. Там между первым и вторым местом 46 секунд? Ну тогда нам вообще повезло. Тогда тем более! Всегда есть куда идти, мы всё время будем стараться двигаться вперёд», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

Завтра, 11 декабря, в программе Кубка мира женская эстафета. Начало гонки — в 16:15 мск.