Кубок мира по биатлону, зачёт эстафет, мужчины: Норвегия лидирует, Россия замыкает тройку
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Сегодня, 12 декабря, на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась эстафета – мужской старт 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы. Третье место заняла команда России.
Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция
Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км
1. Норвегия – 1:14.34,8 (0+5)
2. Франция +21,2 (0+8)
3. Россия +47,3 (1+9)…
9. Чехия (1+12)…
11. Швейцария (2+8).
Сборная Чехии, которая заняла 9-е место в эстафете, и команда Швейцарии (11) поднялись в топ-10 мужского зачёта эстафет.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт эстафет
1. Норвегия – 120.
2. Франция – 108.
3. Россия – 96.
4. Германия – 86.
5. Швеция – 76.
5. Украина – 76.
7. Беларусь – 76.
8. Италия – 65.
9. Чехия – 62.
9. Швейцария – 62.
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