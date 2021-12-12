Кубок мира по биатлону, зачёт эстафет, мужчины: Норвегия лидирует, Россия замыкает тройку

Сегодня, 12 декабря, на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) завершилась эстафета – мужской старт 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы. Третье место заняла команда России.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия – 1:14.34,8 (0+5)

2. Франция +21,2 (0+8)

3. Россия +47,3 (1+9)…

9. Чехия (1+12)…

11. Швейцария (2+8).

Сборная Чехии, которая заняла 9-е место в эстафете, и команда Швейцарии (11) поднялись в топ-10 мужского зачёта эстафет.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Зачёт эстафет

1. Норвегия – 120.

2. Франция – 108.

3. Россия – 96.

4. Германия – 86.

5. Швеция – 76.

5. Украина – 76.

7. Беларусь – 76.

8. Италия – 65.

9. Чехия – 62.

9. Швейцария – 62.