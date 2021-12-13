Кубок мира по биатлону, зачёт гонок преследования: белоруска Сола вышла на второе место

На этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялась женская эстафета. После неё изменения произошли в зачёте гонок преследования.



Пасьют в Хохфильцене выиграла норвежка Марте Рёйселанд. Она упрочила лидерство в зачёте, набрав 120 очков. На второе место поднялась Анна Сола из Беларуси, она набрала 84 очка, став второй в гонке преследования. Тройку лучших замыкает Эльвира Эберг из Швеции.



Лучшая из россиянок — Ульяна Нигматуллина, она занимает 13-е место.



Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования



1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 120

2. Анна Сола (Беларусь) — 84

3. Эльвира Эберг (Швеция) — 84

4. Ханна Эберг (Швеция) — 78

5. Динара Алимбекова (Беларусь) — 74

6. Денизе Херманн (Германия) — 70

7. Анаис Шевалье (Франция) — 67

8. Анаис Бескон (Франция) — 63

9. Маркета Давидова (Чехия) — 63

10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 61…

13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 48…

17. Ирина Казакевич (Россия) — 41

18. Кристина Резцова (Россия) — 39…

30. Светлана Миронова (Россия) — 30…

46. Лариса Куклина (Россия) — 5.