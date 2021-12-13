Кубок мира по биатлону, зачёт гонок преследования: белоруска Сола вышла на второе место

На этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялась женская эстафета. После неё изменения произошли в зачёте гонок преследования.
Пасьют в Хохфильцене выиграла норвежка Марте Рёйселанд. Она упрочила лидерство в зачёте, набрав 120 очков. На второе место поднялась Анна Сола из Беларуси, она набрала 84 очка, став второй в гонке преследования. Тройку лучших замыкает Эльвира Эберг из Швеции.
Лучшая из россиянок — Ульяна Нигматуллина, она занимает 13-е место.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт гонок преследования
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 120
2. Анна Сола (Беларусь) — 84
3. Эльвира Эберг (Швеция) — 84
4. Ханна Эберг (Швеция) — 78
5. Динара Алимбекова (Беларусь) — 74
6. Денизе Херманн (Германия) — 70
7. Анаис Шевалье (Франция) — 67
8. Анаис Бескон (Франция) — 63
9. Маркета Давидова (Чехия) — 63
10. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 61…
13. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 48…
17. Ирина Казакевич (Россия) — 41
18. Кристина Резцова (Россия) — 39…
30. Светлана Миронова (Россия) — 30…
46. Лариса Куклина (Россия) — 5.
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