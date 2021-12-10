Сола — о победе в спринте: для меня два нуля — это, конечно, было неожиданно

Белорусская биатлонистка Анна Сола прокомментировала победу в женском спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Я максимально довольна своей гонкой. Для меня два нуля — это, конечно, было неожиданно. Я сделала максимально всё, что хотела сделать, и рада, что у меня был большой запас от остальных соперников.
Если честно, сегодня было не очень хорошее самочувствие, но я надеялась, что перед стартом всё сложится. Раскладывала силы, зная, что в горах очень тяжело бегать. Не летела с первого круга, сохраняла себя для последнего круга. На каждой стрельбе стараюсь концентрироваться максимально. Иногда это удаётся сделать, иногда нет. Сегодня получилось, чему я очень рада.
Ещё не думала о тактике на гонку преследования, будем советоваться с тренерами. Но я себя знаю. Даже если взять последний пасьют, там начала с двух штрафных кругов. Поэтому загадывать что-то хорошее не буду, просто буду делать свою работу и попытаюсь пройти с нулями и так же быстро», — сказала Сола на пресс-конференции.
- 10 декабря 2021
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