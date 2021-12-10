Анна Сола после победы дала совет российским биатлонисткам

Белоруска Анна Сола, одержавшая победу в женском спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене, дала совет российским биатлонисткам.
«Мои успехи – это тренировки, тренировки, тяжёлые тренировки. Всё это непросто. Конечно, много сделано работы, и очень здорово, когда это приносит свои плоды. Прогресс стал возможным благодаря работе.
Что будет на Олимпиаде, наверное, только наверху знают. Но я сделаю всё, что от меня зависит, и на 100% буду готовиться к Играм.
Что пожелаю россиянкам? Сложно советы раздавать, так как я не знаю, как они тренируются. Нужно верить в себя, верить в свои силы, верить в подготовку», — сказала Сола в эфире «Матч ТВ».
Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен (Австрия)
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Анна Сола (Беларусь) – 20:44,4 (0 промахов)
2. Жюстин Бреза (Франция) – отставание 46,8 (2)
3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +50,3 (0)
- 10 декабря 2021
-
19:43
-
19:28
-
19:11
-
19:05
-
18:54
-
18:46
-
18:33
-
18:32
-
18:28
-
18:20
-
18:18
-
18:07
-
18:07
-
18:03
-
17:56
-
17:44
-
17:43
-
17:34
-
17:30
-
17:22
-
17:17
-
16:58
-
16:48
-
16:44
-
16:32
-
16:12
-
16:12
-
15:42
-
15:37
-
15:36
-
15:35
-
15:33
-
15:32
-
15:28
-
15:21