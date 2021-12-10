Анна Сола после победы дала совет российским биатлонисткам

Белоруска Анна Сола, одержавшая победу в женском спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене, дала совет российским биатлонисткам.

«Мои успехи – это тренировки, тренировки, тяжёлые тренировки. Всё это непросто. Конечно, много сделано работы, и очень здорово, когда это приносит свои плоды. Прогресс стал возможным благодаря работе.

Что будет на Олимпиаде, наверное, только наверху знают. Но я сделаю всё, что от меня зависит, и на 100% буду готовиться к Играм.

Что пожелаю россиянкам? Сложно советы раздавать, так как я не знаю, как они тренируются. Нужно верить в себя, верить в свои силы, верить в подготовку», — сказала Сола в эфире «Матч ТВ».

Биатлон. Кубок мира. Третий этап. Хохфильцен (Австрия)

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Анна Сола (Беларусь) – 20:44,4 (0 промахов)

2. Жюстин Бреза (Франция) – отставание 46,8 (2)

3. Марте Рёйселанд (Норвегия) +50,3 (0)