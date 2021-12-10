Ханна Эберг стала лучшей по скорострельности в спринте Хохфильцена

Шведская биатлонистка Ханна Эберг показала лучшую скорострельность в женском спринте на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Она потратила на «лёжке» и «стойке» 1 минуту 40 секунд, допустив 2 промаха.

Второй по этому показателю стала победительница гонки, представительница Беларуси Анна Сола (0). Она проиграла Ханне 1,4 секунды. Третья по скорострельности — итальянка Доротея Вирер (+2,4), допустившая 2 промаха.

Лучшую скорострельность россиянок продемонстрировала Ульяна Нигматуллина (+10,6). Она 11-я по этому показателю. Лариса Куклина располагается на 12-й позиции (+10,9). Обе спортсменки допустили по два промаха.

Напомним, сегодня, 10 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Это золото стало для Анны первым в карьере в рамках гонок Кубка мира.

Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.

Ирина Казакевич, лучшая из россиянок, заняла 19-е место.