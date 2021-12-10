Лукашенко поздравил Анну Солу с победой в спринте. Она не подписала письмо в его поддержку

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Анну Солу с победой в спринте этапа Кубка мира в Хохфильцене. Также Лукашенко отметил бронзовую медаль Антона Смольского в мужском спринте.

«Завоёванные медали в личных гонках и эстафете дарят болельщикам надежду на яркий олимпийский сезон. Сегодняшняя победа Анны Солы и бронзовый успех Антона Смольского – закономерный результат многолетних тренировок, упорства и целеустремлённости.

Уверен, что ваше талантливое поколение с честью продолжит славные традиции белорусского биатлона. Крепкого здоровья, благополучия и удачи», – приводит слова Лукашенко «БелТА».

Отметим, что Анна Сола не подписала провластное письмо спортсменов, Антон Смольский же подписал данное обращение.

Напомним, на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) завершился женский спринт на дистанции 7,5 км. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.