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«Такой большой проигрыш — это ненормально». Анфиса Резцова — о ходе россиянок в спринте

«Такой большой проигрыш — это ненормально». Анфиса Резцова — о ходе россиянок в спринте
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала результаты женского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).

«Не совсем удивляюсь победе Солы, она и в Эстерсунде хорошо выступила, поэтому ничего сверхъестественного в её первом месте нет. Она хорошо готова.

Не нужно сильно критиковать наших девчонок, не нужно паниковать, время у них ещё есть. Честно сказать, Хохфильцен — специфичное местечко, кто-то смог приспособиться к трассе, к подходу к рубежу, а кто-то нет. Не знаю, почему столько проигрываем по ходу. Что-то было не так в подготовке, полагаю. По-прежнему не понимаю, почему они не выступали на летнем чемпионате России, была бы возможность фильтровать. На сегодняшний день они не готовы после летней предсезонки, Шашилов не может объяснить, почему такой большой проигрыш. Больше минуты, а некоторые и две — это ненормально. Думаю, что завтра в эстафете выступят лучше», — приводит слова Резцовой «Спорт-экспресс».

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