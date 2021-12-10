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Александр Логинов упустил бронзу в спринте на этапе КМ в Хохфильцене. Видео

Александр Логинов упустил бронзу в спринте на этапе КМ в Хохфильцене. Видео
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Российские биатлонисты сумели порадовать болельщиков в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Сразу двое россиян впервые в сезоне-2021/2022 вошли в топ-10. Александр Логинов и вовсе претендовал на место на пьедестале: помешал один промах и чуть сниженный темп на последнем круге. В итоге на финише Логинов проиграл всего полторы секунды чисто стрелявшему белорусу Антону Смольскому.

Эдуард Латыпов промахнулся дважды, но ходом превзошёл точно стрелявшего Карима Халили и занял 10-е место.

Победителем спринта стал немецкий биатлонист Йоханнес Кюн. Второе место занял швед Мартин Понсилуома.

Видео можно посмотреть на канале IBU TV в YouTube. Права на видео принадлежат IBU.

Логинова столкнули с пьедестала в спринте. Но это четвёртое место – не обидная «деревяшка» Логинова столкнули с пьедестала в спринте. Но это четвёртое место – не обидная «деревяшка»
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