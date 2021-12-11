«Очень красиво смотритесь». Владимир Драчёв оценил пост Алимбековой о Смольском

Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова поздравила соотечественника Антона Смольского с завоеванием бронзы в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
«Ты там, где должен быть! Мой самый сильный мотиватор, Антон Смольский», — написала Алимбекова, добавив хештег «счастливая девушка».
Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой
На пост Динары отреагировал бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. В комментарии он написал: «Я вас от души поздравляю. Вы просто молодцы! С первыми победами! Очень красиво смотритесь!»
Смольский впервые попал на подиум в Кубке мира. Ранее лучшим показателем Антона в Кубке мира было 14-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия) в марте 2020 года.
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