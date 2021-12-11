Иванов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России, Сучилов стал вторым

В Увате (Тюменская область) состоялась мужская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка России. Победу в ней одержал представитель Ханты-мансийского автономного округа Дмитрий Иванов, не допустивший ни одного промаха. Второй результат у Семёна Сучилова, третий – Михаила Бурундукова.
Биатлон. Кубок России. Третий этап. Уват
Мужчины. Спринт. 10 км.
1. Дмитрий Иванов (Ханты-мансийский автономный округ) – 25.34,9 (0 промахов)
2. Семён Сучилов (Ханты-мансийский автономный округ) – отставание +10,5 секунды (1)
3. Михаил Бурундуков (Ханты-мансийский автономный округ) +14,5 (0)
4.Кирилл Бажин (Свердловская область) +17,3 (1)
14.Михаил Первушин (Московская область) +1.07,8 (2).
Также сегодня, 11 декабря состоится женский спринт в рамках третьего этапа Кубка страны, который проходит в Чайковском (Пермский край).
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