Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Иванов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России, Сучилов стал вторым

Иванов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России, Сучилов стал вторым
Комментарии

В Увате (Тюменская область) состоялась мужская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка России. Победу в ней одержал представитель Ханты-мансийского автономного округа Дмитрий Иванов, не допустивший ни одного промаха. Второй результат у Семёна Сучилова, третий – Михаила Бурундукова.

Биатлон. Кубок России. Третий этап. Уват
Мужчины. Спринт. 10 км.

1. Дмитрий Иванов (Ханты-мансийский автономный округ) – 25.34,9 (0 промахов)
2. Семён Сучилов (Ханты-мансийский автономный округ) – отставание +10,5 секунды (1)
3. Михаил Бурундуков (Ханты-мансийский автономный округ) +14,5 (0)
4.Кирилл Бажин (Свердловская область) +17,3 (1)
14.Михаил Первушин (Московская область) +1.07,8 (2).

Также сегодня, 11 декабря состоится женский спринт в рамках третьего этапа Кубка страны, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021