Иванов выиграл спринт на третьем этапе Кубка России, Сучилов стал вторым

В Увате (Тюменская область) состоялась мужская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка России. Победу в ней одержал представитель Ханты-мансийского автономного округа Дмитрий Иванов, не допустивший ни одного промаха. Второй результат у Семёна Сучилова, третий – Михаила Бурундукова.

Биатлон. Кубок России. Третий этап. Уват

Мужчины. Спринт. 10 км.

1. Дмитрий Иванов (Ханты-мансийский автономный округ) – 25.34,9 (0 промахов)

2. Семён Сучилов (Ханты-мансийский автономный округ) – отставание +10,5 секунды (1)

3. Михаил Бурундуков (Ханты-мансийский автономный округ) +14,5 (0)

4.Кирилл Бажин (Свердловская область) +17,3 (1)

14.Михаил Первушин (Московская область) +1.07,8 (2).

Также сегодня, 11 декабря состоится женский спринт в рамках третьего этапа Кубка страны, который проходит в Чайковском (Пермский край).