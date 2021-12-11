«Единственная из сборной не подписавшая провластное письмо». Минобр Беларуси — о Соле

Телеграм-канал Министерства образования Беларуси опубликовал сообщение, в котором поздравил белорусскую биатлонистку Анну Солу с победой в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
«Анна Сола завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по биатлону.
Белорусская биатлонистка Анна Сола, единственная из сборной не подписавшая провластное письмо спортсменов, стала первой в спринте на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене», – говорилось в тексте Министерства.
Вскоре пост был удалён.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Анну Солу с победой в спринте этапа Кубка мира в Хохфильцене. Также Лукашенко отметил бронзовую медаль Антона Смольского в мужском спринте.
Отметим, что Анна Сола не подписала провластное письмо спортсменов, Антон Смольский же подписал данное обращение.
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