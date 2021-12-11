Владимир Драчёв и Дмитрий Губерниев обратились к Ларисе Куклиной после провала в спринте

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв и известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратились к биатлонистке Ларисе Куклиной, которая провально выступила в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия). Россиянка заняла лишь 64-е место и не попала в гонку преследования.

После спринта Лариса написала в своём «инстаграме»: «Пока я перечитываю Горького «На дне», Анютка Сола выигрывает свою первую личную золотую медаль на Кубке мира в Хохфильцене. P.S: верни теперь мои глаза обратно! И трусы свои счастливые дай мне на гонку пробежать!»

Драчёв в комментарии к посту написал: «Пора уже и самой добавлять! Надо тянуться за подругами! Мы верим в тебя, Лариса!»

Губерниев добавил: «Лариса, не сдаваться».