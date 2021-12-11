Падин: чтобы быть тренером в России нужно всем угождать. Не дай бог обидеть спортсмена

Старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону, российский специалист Андрей Падин рассказал о трудностях работы в России.
«Когда я работал в России, чувство полной отдачи тоже было, просто там оно шло от единичных спортсменов, а не от всей команды, как это происходит в моей работе сейчас. Когда тренер чувствует подобную отдачу, когда понимает, что люди реально настроены на то, чтобы работать, а не капризничать, он и работает иначе. Появляется гораздо более сильный интерес. Любые ошибки ты обсуждаешь со спортсменами прежде всего в плане работы, а не взаимных обид. И получается, что эти ошибки дают толчок к развитию, а не к регрессу.
Федерация следит за тем, чтобы спортсмены были здоровы, где-то может что-то подсказать, поинтересоваться, есть ли проблемы, чем-то помочь, но при этом никто с кнутом над тренером не стоит и публично его действия не обсуждает. Случается ли критика? Как в любой другой стране. Когда работа подразумевает некий публичный результат, она всегда так или иначе сопровождается оценкой со стороны. Просто в России это слишком гипертрофировано.
Сломали ли меня этим в России? Отчасти – возможно. Это настолько неприятное чувство, что о нём даже не хочется сейчас говорить. Тренер ведь всегда сильно зависит от спортсменов. Чтобы долго оставаться в России на этом посту, надо постоянно контролировать каждое своё слово, всем угождать. Не дай бог кого-то из спортсменов обидеть. У меня не получилось», — цитирует Падина RT.
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