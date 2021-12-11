Видеообзор спринта в Хохфильцене, который выиграла Сола, а россиянки не попали в топ-15
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Накануне, 10 декабря, в Хохфильцене (Австрия) состоялась женская спринтерская гонка в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону. Победу в нём одержала представительница Беларуси Анна Сола. Это золото стало для Анны первым в карьере на КМ. Второе место осталось за Жюстин Бреза из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Рёйселанд.
Права на видео принадлежат IBU. Видео можно посмотреть на YouTube-канале IBU TV.
Лучший результат среди россиянок показала Ирина Казакевич, занявшая 19-е место. Она преодолела два огневых рубежа с одним промахом.
Сегодня, 11 декабря, женщины пробегут эстафету. В состав сборной России вошли (по этапам): Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова.
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